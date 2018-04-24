Парализованный англичанин принял участие в марафоне

Житель Великобритании Саймон Кайндлисайдс сумел преодолеть всю дистанцию Лондонского марафона.

У мужчины парализована нижняя часть тела, поэтому для участия в соревновании он использовал специальный экзоскелет.

На прохождение 42 километров Кайндлисайдсу потребовалось более суток. К финишу он пришел последним, но при этом стал первым парализованным спортсменом, преодолевшим марафонскую дистанцию.

Кайндлисайдс рассказал сайту благотворительной организации The Britain Tumour Charity, что дистанция далась ему с трудом, но сдаваться он не собирался ни в коем случае.