Паралимпийцы РФ выиграли еще две медали в Пхенчхане
Россиянки Анна Миленина и Екатерина Румянцева пополнили копилку паралимпийской сборной двумя наградами ОИ-2018.
Миленина стала обладательницей золотой медали в биатлонной гонке на 12,5 километра в классе «стоя». Румянцева заняла в этом состязании второе место, завоевав серебро.
Для Милениной медаль стала седьмой высшей паралимпийской наградой. Румянцева на сегодняшний день является трехкратной чемпионкой Паралимпиад, сообщает «ТВ Центр».
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