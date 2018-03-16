Паралимпийцы РФ выиграли еще две медали в Пхенчхане

Россиянки Анна Миленина и Екатерина Румянцева пополнили копилку паралимпийской сборной двумя наградами ОИ-2018.

Миленина стала обладательницей золотой медали в биатлонной гонке на 12,5 километра в классе «стоя». Румянцева заняла в этом состязании второе место, завоевав серебро.

Для Милениной медаль стала седьмой высшей паралимпийской наградой. Румянцева на сегодняшний день является трехкратной чемпионкой Паралимпиад, сообщает «ТВ Центр».