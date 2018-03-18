Паралимпийские игры в Пхёнчхане объявили закрытыми
В Пхёнчхане объявили о закрытии зимних паралимпийских игр 2018 года.
На торжественной церемонии закрытия Игр выступил президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс, передает RT. Мероприятие проходит на курорте Альпензия в парке «Хвэнге».
Паралимпийские игры стартовали 9 марта. За это время было разыграно 80 комплектов медалей в биатлоне, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноуборде, следж-хоккее и керлинге на колясках. Россия заняла второе место в итоговом медальном зачете.
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