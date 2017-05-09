В параде в Самаре участвовал личный автомобиль Жукова

Личный автомобиль маршала СССР Георгия Жукова ГАЗ М-1и еще около 50 единиц отреставрированной техники военных лет приняли участие в параде Победы в Самаре.

Историческая техника прошла по главной площади города после современных танков и ракетных комплексов. Ее сопровождали участники местного клуба памяти и военно-патриотического воспитания молодежи «Они сражались за Родину» в обмундировании бойцов Красной Армии времен ВОВ. В руках у них было восстановленное оружие советских воинов.

Президент клуба Александр Паулов рассказал ТАСС, что отреставрированная энтузиастами военная техника участвует не только в торжественных мероприятиях. Она активно задействуется в реконструкциях знаменитых сражений ВОВ. Кроме того, клуб организует выставки под открытым небом для детей и ветеранов.

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