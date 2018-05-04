В Параде победы 9 мая примут участие дроны и роботы
В этом году в Параде Победы на Красной площади, который традиционно состоится 9 мая, примут участие новые беспилотные летательные аппараты и роботы-саперы, рассказал главнокомандующий Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков.
По его словам, зрители смогут увидеть робот «Уран-6» и робот-танк «Уран-9». Кроме того, публике представят дроны «Корсар» и «Катран».
Впервые по Красной площади также проедут армейские снегоходы, оборудованные водительской кабиной.
«Всю эту технику провезут на специальных грузовых автомобилях с целью поддержания единого темпа прохождения механизированной колонны», - подчеркнул Салюков.
Всего в параде примут участие порядка 120 единиц техники, более 70 летательных аппаратов и 13 тысяч человек, сообщает «Экономика сегодня».
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