В Параде победы 9 мая примут участие дроны и роботы

В этом году в Параде Победы на Красной площади, который традиционно состоится 9 мая, примут участие новые беспилотные летательные аппараты и роботы-саперы, рассказал главнокомандующий Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков.

По его словам, зрители смогут увидеть робот «Уран-6» и робот-танк «Уран-9». Кроме того, публике представят дроны «Корсар» и «Катран».

Впервые по Красной площади также проедут армейские снегоходы, оборудованные водительской кабиной.

«Всю эту технику провезут на специальных грузовых автомобилях с целью поддержания единого темпа прохождения механизированной колонны», - подчеркнул Салюков.

Всего в параде примут участие порядка 120 единиц техники, более 70 летательных аппаратов и 13 тысяч человек, сообщает «Экономика сегодня».

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