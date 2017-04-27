В Параде Победы будут задействованы более 100 единиц техники

Более 100 единиц военной техники пройдут по Красной площади во время Парада Победы 9 мая.

В частности, россиянам будут впервые продемонстрированы новейшие образцы вооружения ПВО, предназначенные для работы в Арктике.

В торжествах примут участие свыше 10 тысяч военнослужащих. Впервые по Красной площади пройдут 61-я отдельная бригада морской пехоты береговых войск Северного флота и расчет всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», сообщает НСН со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Первая репетиция парада состоится 27 апреля вечером. Еще две намечены на 3-е и 7-е мая.