В Параде Победы будут задействованы более 100 единиц техники
Более 100 единиц военной техники пройдут по Красной площади во время Парада Победы 9 мая.
В частности, россиянам будут впервые продемонстрированы новейшие образцы вооружения ПВО, предназначенные для работы в Арктике.
В торжествах примут участие свыше 10 тысяч военнослужащих. Впервые по Красной площади пройдут 61-я отдельная бригада морской пехоты береговых войск Северного флота и расчет всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», сообщает НСН со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Первая репетиция парада состоится 27 апреля вечером. Еще две намечены на 3-е и 7-е мая.
Следующая новость В Польше убирают памятники украинским националистам
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии