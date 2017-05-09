На Парад Победы в ДНР собрались более 10 тысяч человек

В Донецке военный парад в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне посетили свыше 10 тысяч человек.

В мероприятии участвуют глава ДНР Александр Захарченко, члены правительства самопровозглашенной республики и ветераны, сообщает РИА «Новости».

По данным Минобороны ДНР, в параде задействованы более тысячи военнослужащих и свыше 80 единиц боевой техники, передает «Интерфакс».

Парад проходит и в ЛНР. В нем участвуют примерно 1200 военных и более 60 единиц техники. На мероприятие собралось также более 10 тысяч человек.