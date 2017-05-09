Парад Победы в Москве завершен

Завершился столичный Парад Победы, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Военный оркестр исполнил песню «Мы – армия России» сразу после того как по брусчатке Красной площади прошла военная техника и пешие расчеты.

Финальным аккордом стала мелодия легендарной «Прощальной славянки», сообщает «Вести».

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в столице отменен Парад воздушных войск.