Парад Победы в Москве завершен
Завершился столичный Парад Победы, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Военный оркестр исполнил песню «Мы – армия России» сразу после того как по брусчатке Красной площади прошла военная техника и пешие расчеты.
Финальным аккордом стала мелодия легендарной «Прощальной славянки», сообщает «Вести».
Ранее сообщалось, что из-за непогоды в столице отменен Парад воздушных войск.
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