В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 8

Землетрясение магнитудой 8,0 произошло у Соломоновых островов в Тихом океане,говорится в сообщении Геологической службы США.

Тихоокеанский центр по предупреждению цунами объявил угрозу возникновения цунами.

Эпицентр подземных толчков расположен вблизи города Арава на Папуа-Новой Гвинее на глубине 167 километров. Об этом сообщает "Интерфакс".