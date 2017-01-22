В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 8
Землетрясение магнитудой 8,0 произошло у Соломоновых островов в Тихом океане,говорится в сообщении Геологической службы США.
Тихоокеанский центр по предупреждению цунами объявил угрозу возникновения цунами.
Эпицентр подземных толчков расположен вблизи города Арава на Папуа-Новой Гвинее на глубине 167 километров. Об этом сообщает "Интерфакс".
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