Папу римского попросили молиться за мир на Кавказе

Папа римский Франциск находится с рабочим визитом в Азербайджане. Сегодня он проводит мессу в Баку и встречается с руководством страны.

В рамках визита понтифик встретился с руководителями религиозных организаций Азербайджана. С обращением к папе римскому выступил ординарий Апостольской префектуры Римско-Католической церкви в Азербайджане Владимир Фекете, сообщает РИА "Новости".

– Мы просим Вас продолжать молиться с нами для примирения и мира на Кавказе, – сказал Фекете. По его словам, для Азербайджана очень важно, что визит понтифика состоялся в юбилейный год милосердия.

Новости по теме
Теги:
Места: СНГ
Следующая новость На ралли в Омске погиб судья

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО