Папу римского попросили молиться за мир на Кавказе
Папа римский Франциск находится с рабочим визитом в Азербайджане. Сегодня он проводит мессу в Баку и встречается с руководством страны.
В рамках визита понтифик встретился с руководителями религиозных организаций Азербайджана. С обращением к папе римскому выступил ординарий Апостольской префектуры Римско-Католической церкви в Азербайджане Владимир Фекете, сообщает РИА "Новости".
– Мы просим Вас продолжать молиться с нами для примирения и мира на Кавказе, – сказал Фекете. По его словам, для Азербайджана очень важно, что визит понтифика состоялся в юбилейный год милосердия.
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