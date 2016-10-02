Папу римского попросили молиться за мир на Кавказе

Папа римский Франциск находится с рабочим визитом в Азербайджане. Сегодня он проводит мессу в Баку и встречается с руководством страны.

В рамках визита понтифик встретился с руководителями религиозных организаций Азербайджана. С обращением к папе римскому выступил ординарий Апостольской префектуры Римско-Католической церкви в Азербайджане Владимир Фекете, сообщает РИА "Новости".

– Мы просим Вас продолжать молиться с нами для примирения и мира на Кавказе, – сказал Фекете. По его словам, для Азербайджана очень важно, что визит понтифика состоялся в юбилейный год милосердия.