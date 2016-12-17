Папе римскому исполнилось 80 лет
Предстоятелю Римско-католической церкви, епископу Рима, наместнику престола Святого Петра папе римскому Франциску исполнилось 80 лет.
Родившийся в Буэнос-Айресе в семье эмигрантов из Италии Хорхе Марио Бергольо в 21 год вступил в орден иезуитов. Он взял себе имя святого монаха-бессеребреника, основателя ордена францисканцев.
До него ни один из понтификов не выбирал себе такое папское имя. Франциск стал папой римским 13 марта 2013 года после отречения Бенедикта XVI. После избрания он отказался переезжать в папские апартаменты в Апостольском дворце, оставшись жить в гостиничном корпусе «Дом Святой Марфы», сообщает ТАСС.
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