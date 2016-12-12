Папа Римский выразил поддержку Башару Асаду и всему сирийскому народу

Нунций Папы Римского Франциска в Дамаске Марио Зинари передал президенту Сирии Башару Асаду послание, в котором понтифик выразил поддержку народу страны.

В письме главы католической церкви выражены «глубокие симпатии Сирии и ее народу, находящимся в тяжелых обстоятельствах», - сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

Папа Римский Франциск также осудил «все формы экстремизма и терроризма».