Папа Римский встретился с лидерами стран ЕС

Папа Римский Франциск провел встречу с 27 лидерами стран ЕС накануне саммита Евросоюза, посвященного 60-летию со дня подписания Римского договора. Аудиенция прошла в тронном зале Апостольского дворца в Ватикане.

Понтифик призвал присутствующих к сохранению духовных идеалов и не низводить их до уровня финансовых потребностей. Папа Франциск заявил: «Европа вновь обретет надежду только тогда, когда человек будет в центре ее институтов». Он также добавил, что политикам «предстоит дать дорогу «новому европейскому гуманизму».

Как сообщает РИА Новости, на встрече выступили глава Европарламента Антонио Таяни и премьер Италии Паоло Джентилони. Джентилони подчеркнул: «Евросоюз должны представлять не только численные показатели, но и моральные примеры, ценности, разнообразие идей и мнений».

Он уточнил, что вследствие глобализации в обществе появились серьезные дисбалансы: «Миллионы бедных ставят под сомнение нашу способность управлять, экономический кризис привел к росту безработицы. Столкнувшись лицом к лицу с этими вызовами, мы должны определить общие способы их решения».

Саммит ЕС, посвященный 60-летнему юбилею Римских договоров, пройдет в столице Италии 25 марта. Ожидается, что лидеры 27 государств примут юбилейную декларацию и обсудят развитие ЕС после Brexit. Сама Великобритания не будет принимать участие в мероприятии.

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