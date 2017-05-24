Папа Римский провел аудиенцию Дональду Трампу

В Апостольском дворце Ватикана состоялась встреча президента США и папы Римского.

К понтифику Дональд Трамп прибыл в сопровождении двенадцати представителей американской делегации. Его супруга Меланья и дочь Иванка также приняли участие во встрече с главой католического мира.

Понтифик преподнес Трампу изображение оливковой ветви как символа мира и тексты трех своих обращений. О содержании беседы между президентом и понтификом не сообщается.

В настоящее время президент США проводит встречу с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином, а после встретится с президентом республики Серджо Маттареллой и с премьер-министром Италии Паоло Джентилони, отмечает РИА Новости.

Ранее с Паоло Джентилони встречался президент России Владимир Путин.

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