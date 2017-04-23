Папа Римский призвал улучшить условия проживания беженцев в лагерях

Папа Римский Франциск призвал мировых лидеров улучшить условия проживания беженцев в центрах для мигрантов.

Об этом он заявил на торжественном богослужении в базилике Святого Варфоломея на Тибрском острове, сообщает Газета.ru. По словам понтифика, эти лагеря переполнены людьми.

Папа Римский подчеркнул: «Многие из них [лагерей] похожи на концлагеря, так как в них живет очень много людей».

Ранее понтифик выступал с традиционным посланием и благословением паству, где особое внимание уделил ситуации в Сирии, на Украине и Африке, а также вспомнил о жертвах дискриминации и мигрантах.