Папа Римский приял в своей резиденции Махмуда Аббаса
Папа Римский Франциск встретился сегодня в своей резиденции с лидером Палестины Махмудом Аббасом. Папа Франциск и Аббас обсудили открытие посольства Палестины при Святом престоле.
Беседа понтифика и председателя Палестинской национальной администрации продолжалась 23 минуты. В начале встречи стороны обменялись памятными подарками.
Открытие посольства Палестины при Ватикане стало возможным после подписания в июне 2015 года полномасштабного договора о взаимоотношениях между двумя государствами. Историческое соглашение было подписано в Апостольском дворце в Ватикане, сообщает РИА Новости.
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