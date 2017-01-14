Папа Римский приял в своей резиденции Махмуда Аббаса

Папа Римский Франциск встретился сегодня в своей резиденции с лидером Палестины Махмудом Аббасом. Папа Франциск и Аббас обсудили открытие посольства Палестины при Святом престоле.

Беседа понтифика и председателя Палестинской национальной администрации продолжалась 23 минуты. В начале встречи стороны обменялись памятными подарками.

Открытие посольства Палестины при Ватикане стало возможным после подписания в июне 2015 года полномасштабного договора о взаимоотношениях между двумя государствами. Историческое соглашение было подписано в Апостольском дворце в Ватикане, сообщает РИА Новости.