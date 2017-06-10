Папа Римский преподнес президенту Италии русскую икону

Папа Римский Франциск подарил итальянскому президенту русскую икону, на которой изображены апостолы Петр и Павел. В ответ на это Серджо Маттарелла преподнес главе Римско-католической церкви серебряную застежку для ризы.

Как пишет РИА Новости, обмен подарками случился в ходе визита папы Римского в президентский Квиринальский дворец. После приветственной церемонии он вместе с лидером Италии уединился в кабинете. После встречи папа Римский и президент Италии выступили перед собравшимися в самом большом парадном зале дворца.

В числе присутствовавших были глава правительства страны Паоло Джентилони, гогоссекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролина, председатель Палаты депутатов парламента Италии Лаура Болдрини, глава Сената Пьетро Грассо и другие политики страны.

Поездка папы Римского в Италию стала ответом на визит президента Италии в Ватикан в апреле 2015 года.