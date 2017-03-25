Папа Римский пообедал с заключенными в тюрьме

Папа Римский Франциск впервые поучаствовал в трапезе с заключенными городской тюрьмы Сан-Витторе в Милане.

По данным ТАСС, более ста обитателей тюрьмы пообедали с понтификом. Он пообщался с арестантами, посетил камеры, где они содержатся, и провел короткий отдых в стенах тюрьмы после обеда.

В программу пребывания папы Римского в Милане входит также проведение святой мессы в городском парке Монцы, посещение стадиона «Сан-Сиро», где понтифик проведет встречу с молодыми людьми, желающими принять таинство миропомазания. В городской епархии рассказали, что суверен Ватикана пообщается с мигрантами, военными и студентами миланского католического университета.

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