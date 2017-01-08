Папа Римский Франциск отказался от папамобиля

Папа Римский Франциск отказался от бронированного автомобиля. Все предшественники Франциска перемещались на пуленепробиваемых папамобилях или лимузинах.

"Я в курсе возможных рисков. Возможно, я безрассудный, но я должен сказать, что совсем не боюсь за себя, но всегда переживаю за безопасность людей, которые путешествует со мной и, в особенности, с которыми я встречаюсь в различных странах", — рассказал понтифик в предисловии к книге итальянского журналиста и специалиста по Ватикану Андреа Торниелли "Путешествие".

Папа Римский Франциск известен своей верностью принципу скромности в быту. Так, в 2013 году в ходе визита в Бразилию он отказался от всех полагающихся главе римско-католической церкви специальных условий при организации его предстоящего полета, сообщает РИА Новости.