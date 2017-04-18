Папа на покое Бенедикт XVI отметил 90-летие кружкой пива
Папа Римский на покое Бенедикт XVI отметил свой 90-летний юбилей кружкой пива в компании гостей из Баварии.
Как уточняется в материале, среди гостей присутствовал старший брат папы монсеньор Георг Ратцингер.
Бенедикт XVI родился 16 апреля 1927 году в Германии, но так как в этом году его день рождения совпал с Пасхой, его поздравили днем позже, сообщает «Национальная служба новостей».
Следующая новость Пентагон начал оценку ядерного потенциала США
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии