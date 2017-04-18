Папа на покое Бенедикт XVI отметил 90-летие кружкой пива

Папа Римский на покое Бенедикт XVI отметил свой 90-летний юбилей кружкой пива в компании гостей из Баварии.

Как уточняется в материале, среди гостей присутствовал старший брат папы монсеньор Георг Ратцингер.

Бенедикт XVI родился 16 апреля 1927 году в Германии, но так как в этом году его день рождения совпал с Пасхой, его поздравили днем позже, сообщает «Национальная служба новостей».