Панченко, Полоз и Щенников вызваны в сборную России

РФС объявил о некоторых изменениях в составе сборной России в преддверии матча с Коста-Рикой.

Из-за травм в расположение команды не смогут приехать защитник Федор Кудряшов, полузащитник Алан Дзагоев и форвард Федор Смолов.

Вместо них в сборную вызваны защитник ЦСКА Георгия Щенникова, полузащитник Кирилла Панченко из «Динамо» и форвард «Ростова» Дмитрия Полоза.

Обновленный состав сборной России выглядит следующим образом:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Сослан Джанаев («Ростов» Ростов-на-Дону), Станислав Крицюк («Краснодар»).

Защитники: Василий Березуцкий, Георгий Щенников (оба – ЦСКА Москва), Юрий Жирков, Иван Новосельцев, Игорь Смольников (все – «Зенит» Санкт-Петербург), Илья Кутепов («Спартак» Москва), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Терек» Грозный), Роман Шишкин («Локомотив» Москва).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Ерохин («Ростов» Ростов-на-Дону), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Магомед Оздоев («Рубин» Казань), Алексей Миранчук, Александр Самедов (оба – «Локомотив» Москва), Кирилл Панченко («Динамо» Москва), Олег Шатов («Зенит» Санкт-Петербург).