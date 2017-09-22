На памятнике Калашникову нашли досадный ляп
На установленном в Москве памятнике конструктору Михаилу Калашникову обнаружен чертеж немецкого оружия – штурмовой винтовки времен Второй мировой войны StG 44 (Sturmgewehr 44).
Разглядели промах автора монумента пользователи интернета. «Запилить памятник Михаилу Тимофеевичу Калашникову со взрыв-схемой Штурмгевера — это просто высший пилотаж!», - цитирует НСН запись военного историка Юрия Пашолока в Facebook.
По мнению интернет-пользователей, это может вновь спровоцировать подозрения о том, что Калашников мог позаимствовать идею своего знаменитого автомата.
Ранее нелестную характеристику монументу дал лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич. Он назвал памятник уродливым и безобразным.
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