На памятнике Калашникову нашли досадный ляп

На установленном в Москве памятнике конструктору Михаилу Калашникову обнаружен чертеж немецкого оружия – штурмовой винтовки времен Второй мировой войны StG 44 (Sturmgewehr 44).

Разглядели промах автора монумента пользователи интернета. «Запилить памятник Михаилу Тимофеевичу Калашникову со взрыв-схемой Штурмгевера — это просто высший пилотаж!», - цитирует НСН запись военного историка Юрия Пашолока в Facebook.

По мнению интернет-пользователей, это может вновь спровоцировать подозрения о том, что Калашников мог позаимствовать идею своего знаменитого автомата.

Ранее нелестную характеристику монументу дал лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич. Он назвал памятник уродливым и безобразным.