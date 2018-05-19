На памятник погибшим в Кемерово собрали свыше 100 кованых вишен

В Ульяновск доставлены свыше 100 кованых вишен для памятника погибшим при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

Ульяновские мастера создают дерево из железа высотой около пяти метров, вишни для которого могут прислать мастера из разных стран мира. Кованые ягоды должны быть диаметром 40-45 мм, а длина веточки – 200-250 мм, напоминают «Известия». Кузнецы прикрепят их к стволу дерева и затем отправят к месту трагедии в Кемерово.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Возгорание зафиксировали на четвертом этаже здания, где находились кинотеатр и детские аттракционы. Согласно последним данным, в пожаре погибли 60 человек, еще 79 пострадали.