Памятник Ольге Бузовой установят в Подмосковье

Житель Подмосковья решил поставить памятник телеведущей и певице Ольге Бузовой.

По его мнению, популярная телеведущая, которая, к тому же, недавно начала успешную карьеру певицы, достойна того, чтобы ей при жизни воздвигли памятник.

Скульптор считает, что именно она отражает современные тренды в массовой культуре и является кумиром для российской молодежи.

Более того, он считает, что творчество Бузовой изучают в высших учебных заведениях России.

Пока неизвестный поклонник Бузовой готовит макет памятника и добивается разрешения на установку монумента в Подмосковье, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».