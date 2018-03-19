Памятник Ольге Бузовой установят в Подмосковье
Житель Подмосковья решил поставить памятник телеведущей и певице Ольге Бузовой.
По его мнению, популярная телеведущая, которая, к тому же, недавно начала успешную карьеру певицы, достойна того, чтобы ей при жизни воздвигли памятник.
Скульптор считает, что именно она отражает современные тренды в массовой культуре и является кумиром для российской молодежи.
Более того, он считает, что творчество Бузовой изучают в высших учебных заведениях России.
Пока неизвестный поклонник Бузовой готовит макет памятника и добивается разрешения на установку монумента в Подмосковье, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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