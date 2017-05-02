Памятник Неизвестному солдату установят на границе с ЕС
На границе России с Евросоюзом появится памятник Неизвестному солдату.
Монумент будет установлен в Псковской области, на братском захоронении в деревне Гавры Пыталовского района, который граничит с Латвией. Его открытие запланировано на 6 мая. Памятник будет хорошо заметен с трассы Санкт-Петербург – Каунас, рассказал ТАСС представитель Российского военно-исторического общества (РВИО) в регионе Александр Голышев.
Он пояснил, что в братской могиле похоронены 95 советских бойцов. Инициатива установки памятника исходила от местных жителей.
Высота монумента составляет около трех метров. Он изготовлен из монолитного бетона и открывает новую серию памятников Неизвестному солдату, которые созданы по заказу общества.
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