Памятник Майе Плисецкой открыли в Москве
В сквере на Большой Дмитровке в Москве открыли памятник балерине Майе Плисецкой. Торжественное мероприятие было поддержано Минкультом РФ.
Скульптура авторства Виктора Митрошина установлена сегодня в Москве. Высота памятника – девять метров. Скульптор изобразил балерину с поднятыми руками. Открытие прошло под музыку из балета "Кармен", сообщает "Интерфакс".
В торжественной церемонии приняли участие вице -премьер РФ Ольга Голодец, глава Минкульта Владимир Мединский, супруг балерины Родион Щедрин. Именно мужу Майи Плисецкой принадлежала идея создания памятника. Балерина ушла из жизни в 2015 году, ей было 89 лет.
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