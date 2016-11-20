Памятник Майе Плисецкой открыли в Москве

В сквере на Большой Дмитровке в Москве открыли памятник балерине Майе Плисецкой. Торжественное мероприятие было поддержано Минкультом РФ.

Скульптура авторства Виктора Митрошина установлена сегодня в Москве. Высота памятника – девять метров. Скульптор изобразил балерину с поднятыми руками. Открытие прошло под музыку из балета "Кармен", сообщает "Интерфакс".

В торжественной церемонии приняли участие вице -премьер РФ Ольга Голодец, глава Минкульта Владимир Мединский, супруг балерины Родион Щедрин. Именно мужу Майи Плисецкой принадлежала идея создания памятника. Балерина ушла из жизни в 2015 году, ей было 89 лет.