Памятник Ивану Грозному установят в подмосковной Рузе
Памятник Ивану Грозному будет установлен в подмосковном городе Руза, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Как уточняется в материале, к строительству памятника будут привлечены внебюджетные средства.
Строительство будет осуществляться в рамках проекта «Руза – исторический город». По мнению властей округа, памятник заинтересует туристов, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Следующая новость Деревня Кудрово в Ленинградской области станет городом до 2018 года
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии