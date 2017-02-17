Памятник Ивану Грозному установят в подмосковной Рузе

Памятник Ивану Грозному будет установлен в подмосковном городе Руза, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Как уточняется в материале, к строительству памятника будут привлечены внебюджетные средства.

Строительство будет осуществляться в рамках проекта «Руза – исторический город». По мнению властей округа, памятник заинтересует туристов, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».