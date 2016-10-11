Памятник Довлатову в Петербурге с третьего раза занял свое постоянное место

Монумент, посвященный знаменитому писателю Сергею Довлатову, вернули на присвоенное ему место с третьей попытки. Скульптурная композиция установлена по улице Рубинштейна возле дома номер 23.

4 сентября памятник установили у дома, в котором проживал писатель. 26 сентября его демонтировали и отправили на доработку к автору скульптуры Вячеславу Бухареву.

К памятнику писателю добавили письменный стол, печатную машинку и дверь в комнату, сообщает издание «Санкт-Петербург.ру».