Памятник Довлатову в Петербурге с третьего раза занял свое постоянное место
Монумент, посвященный знаменитому писателю Сергею Довлатову, вернули на присвоенное ему место с третьей попытки. Скульптурная композиция установлена по улице Рубинштейна возле дома номер 23.
4 сентября памятник установили у дома, в котором проживал писатель. 26 сентября его демонтировали и отправили на доработку к автору скульптуры Вячеславу Бухареву.
К памятнику писателю добавили письменный стол, печатную машинку и дверь в комнату, сообщает издание «Санкт-Петербург.ру».
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