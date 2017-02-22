Имя и память Сталина не будут увековечены в Ингушетии

Ингушский парламент единогласно и в первом чтении утвердил законопроект, который запрещает увековечивать память Сталина в какой бы то ни было форме – в названии поселков, улиц, установкой бюстов или мемориальных досок.

Проект закона принят депутатами Народного собрания Ингушетии в связи с 73-летней годовщиной депортации ингушского народа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу республиканского парламента.

По словам представителя пресс-службы, речь идет не только о запрете на установку бюстов и памятников «главному организатору репрессий», но и на присвоение его имени населенным пунктам, улицам, публичное оправдание его деятельности, размещения его изображений в общественных местах и в административных помещениях.

23 февраля 1944 года 91 тысяча 250 ингушей по ложному обвинению в «измене Родине» были высланы в Казахстан и Среднюю Азию, где от голода, холода и болезней погибла почти половина населения.