Память Дмитрия Хворостовского увековечат в Москве

Столичные депутаты планируют увековечить память оперного певца Дмитрия Хворостовского.

По словам главы комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова, пока неизвестно, в какой именно форме это будет сделано. В каком виде - решит творческая общественность и люди после подачи соответствующего заявления в комиссию Мосгордумы по монументальному искусству, передает «Национальная служба новостей».

Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне 22 ноября после долгой борьбы с онкологическим заболеванием в возрасте 55 лет.





