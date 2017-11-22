Память Дмитрия Хворостовского увековечат в Москве
Столичные депутаты планируют увековечить память оперного певца Дмитрия Хворостовского.
По словам главы комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова, пока неизвестно, в какой именно форме это будет сделано. В каком виде - решит творческая общественность и люди после подачи соответствующего заявления в комиссию Мосгордумы по монументальному искусству, передает «Национальная служба новостей».
Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне 22 ноября после долгой борьбы с онкологическим заболеванием в возрасте 55 лет.
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