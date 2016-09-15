Памфилова обещает уйти в отставку в случае провала выборов

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что готова уйти в отставку в случае провала выборной кампании.

- Если я провалю эти выборы, конечно, я подам в отставку. Но у меня нет пораженческих настроений, потому что я уверена, что за эти пять месяцев, работая на износ, мы сдвинули столько, сколько за несколько лет не удавалось сдвинуть, - цитирует ее «Интерфакс».

Сегодня Памфилова принимает участие в презентации Информцентра ЦИК.

- Я это знаю, это мною прожито, куском здоровья дается каждый день, - добавила Памфилова.

Так председатель ЦИК ответила на вопрос одного из иностранных журналистов о том, есть ли какая-то ситуация, при которой Памфилова скажет, что подает в отставку.

- Вы знаете, что за мной не заржавеет, я не раз подавала в отставку, когда была не согласна по принципиальным позициям, - заявила глава ЦИК.

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