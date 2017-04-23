Памела Андерсон призвала Францию предоставить Ассанжу политическое убежище

Американская актриса и модель Памела Андерсон заявила, что Франция может стать лучшим политическим убежищем для основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. С 2014 года Андерсон дружит с Ассанжем и часто приезжает в посольство Эквадора в Лондоне, чтобы навестить его.

Она сообщила: «Джулиан назвал имена очень влиятельных людей, которые не остановятся ни перед чем, чтобы его дискредитировать. Он нуждается в защите, и Франция была бы самым лучшим местом». Актриса назвала клеветой обвинения в изнасиловании в отношении Ассанжа.

Андерсон отметила, что лидер «Непокорившейся Франции» Жан-Люк Меланшон и лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в случае победы на выборах предоставят Ассанжу французское гражданство, сообщает РИА Новости.

Скандал вокруг WikiLeaks начался в 2010 году после публикации документов дипломатической службы США. Верховный суд Великобритании постановил экстрадировать его в Швецию, где его обвиняют в преступлениях сексуального характера. Сам Ассанж опасается, что Швеция передаст его властям США, где он может быть приговорен к смертной казни.

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