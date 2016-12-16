Памела Андерсон получила в дар от Иванова календарь с дальневосточным леопардом

Во время встречи с президентом Международного фонда защиты животных Аззедином Даунсом в Москве специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов подарил актрисе Памеле Андерсон календарь с фотографией дальневосточного леопарда.

Помимо встречи с Ивановым и Даунсом актриса во время визита в Москву посетила Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

- Вчера мне выпал шанс посетить Пушкинский музей, это было прекрасно. Я всегда рада быть в Москве. Мне приятно вновь оказаться в Кремле, иметь возможность поговорить о вопросах защиты природы, — цитирует Андерсон RT со ссылкой на РИА «Новости».

Ранее, в 2015 году Иванов вручил актрисе и защитнице животных Андерсон сертификат хранителя четырехлетней самки дальневосточного леопарда.