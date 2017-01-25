Памела Андерсон подарит Меланье Трамп шубу из экомеха российского производства

Американская актриса и защитница животных Памела Андерсон заявила о желании сделать первой леди США Меланье Трамп подарок в виде шубы из экомеха российского производства.

Актриса отметила, что сама занимается дизайном экошуб, производство которых находится в России.

Она также выразила надежду, что президент США Дональд Трамп и его новая администрация уделят достаточное внимание вопросам охраны природы.

Памела Андерсон является зоозащитницей, а также выступает против использования натурального меха в одежде. Кроме того, она является членом международных организаций, занимающихся защитой и сохранением окружающей среды. В декабре актриса посетила Россию, где обсудила работу Консультативного совета Международного фонда защиты животных в РФ и странах СНГ, сообщает ТАСС.