Памела Андерсон ищет убежище для основателя WikiLeaks

Голливудская звезда Памела Андерсон пытается найти убежище для основателя интернет-ресурса WikiLeaks Джулиана Асснжа.

В частности, она намерена обсудить данный вопрос с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Для этого она пригласила главу государства и его супругу на открытие своего вегетарианского ресторана во Франции, которое состоится в июле, сообщает Le Figaro.

Впрочем, только Макроном актриса не ограничилась. По сведениям издания, Андерсон призвала еще нескольких европейских лидеров помочь Ассанжу. К кому именно обращалась звезда, не уточняется.

Основатель WikiLeaks с 2012 года проживает в посольстве Эквадора в Великобритании. Он опасается выдачи его властям США, где ему грозит уголовное преследование из-за публикаций секретных военных и дипломатических документов.

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Места: Франция
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