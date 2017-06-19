Памела Андерсон ищет убежище для основателя WikiLeaks

Голливудская звезда Памела Андерсон пытается найти убежище для основателя интернет-ресурса WikiLeaks Джулиана Асснжа.

В частности, она намерена обсудить данный вопрос с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Для этого она пригласила главу государства и его супругу на открытие своего вегетарианского ресторана во Франции, которое состоится в июле, сообщает Le Figaro.

Впрочем, только Макроном актриса не ограничилась. По сведениям издания, Андерсон призвала еще нескольких европейских лидеров помочь Ассанжу. К кому именно обращалась звезда, не уточняется.

Основатель WikiLeaks с 2012 года проживает в посольстве Эквадора в Великобритании. Он опасается выдачи его властям США, где ему грозит уголовное преследование из-за публикаций секретных военных и дипломатических документов.