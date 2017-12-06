Паломников будет направлять искусственный интеллект

В Саудовской Аравии решили задействовать искусственный интеллект для организации передвижения паломников во время хаджа.

В Управлении по делам мечетей пояснили, что количество паломников растет с каждым годом. Несмотря на обилие указателей на разных языках, периодически возникают заторы, в которых люди получают травмы и даже гибнут.

В связи с этим решено призвать на помощь новейшие технологии и использовать для регулировки потоков паломников алгоритмы, разработанные искусственным интеллектом, сообщает издание ArabNews.