Паломников будет направлять искусственный интеллект

В Саудовской Аравии решили задействовать искусственный интеллект для организации передвижения паломников во время хаджа.

В Управлении по делам мечетей пояснили, что количество паломников растет с каждым годом. Несмотря на обилие указателей на разных языках, периодически возникают заторы, в которых люди получают травмы и даже гибнут.

В связи с этим решено призвать на помощь новейшие технологии и использовать для регулировки потоков паломников алгоритмы, разработанные искусственным интеллектом, сообщает издание ArabNews.

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