В Пальмиру отправлена очередная группа российских саперов
В освобожденную от террористов Пальмиру прибыло очередное подразделение сводного отряда Международного противоминного центра ВС России.
В общей сложности в разминировании сирийского города задействованы более 150 российских саперов и 17 единиц спецтехники, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.
В ведомстве пояснили, что первоочередной их задачей является освобождение от взрывоопасных веществ и предметов дорог, ведущих больницам, объектам водоснабжения и электроснабжения, а также исторической части Пальмиры.
В Минобороны добавили, что на это раз специалисты проведут испытание на практике перспективных образцов средств поиска и обнаружения взрывоопасных веществ и защиты саперов.
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