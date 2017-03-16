В Пальмиру отправлена очередная группа российских саперов

В освобожденную от террористов Пальмиру прибыло очередное подразделение сводного отряда Международного противоминного центра ВС России.

В общей сложности в разминировании сирийского города задействованы более 150 российских саперов и 17 единиц спецтехники, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что первоочередной их задачей является освобождение от взрывоопасных веществ и предметов дорог, ведущих больницам, объектам водоснабжения и электроснабжения, а также исторической части Пальмиры.

В Минобороны добавили, что на это раз специалисты проведут испытание на практике перспективных образцов средств поиска и обнаружения взрывоопасных веществ и защиты саперов.

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