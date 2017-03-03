В Пальмире началось разминирование жилых кварталов

Сирийские саперы приступили к разминированию домов в освобожденной от террористов Пальмире.

Боевики оставили смертельные ловушки на входах в жилые здания. Кроме того, не исключается, что на улицах могут быть оставленные ими заминированные автомобили, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на офицера правительственных войск Сирии.

Пальмира была повторно освобождена от террористов 2 марта. При отступлении из города они заминировали его. В прошлый раз работу по очистке Пальмиры от взрывных устройств проводили российские саперы.