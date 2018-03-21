Палестинку отправили за решетку за пощечину военному

В Израиле суд вынес вердикт 16-летней палестинке Ахед Тамими, ударившей военнослужащего.

Инцидент произошел в конце прошлого года. Палестинка дала пощечину офицеру и пнула его в ногу, после чего ее сразу же арестовали. По сообщениям СМИ, поводом для поступка послужило то, что брат девушки был тяжело ранен в столкновении с израильскими солдатами.

Тамими пошла на сделку со следствием и признала себя виновной. В связи с этим суд приговорил ее к восьми месяцам тюрьмы. Учитывая время, проведенное девушкой под арестом, срок заключения истекает уже в августе, а в мае она уже сможет ходатайствовать о досрочном освобождении.

Кроме того, ей назначен условный срок и штраф в пять тысяч шекеле (около полутора тысяч долларов), передает РИА «Новости».