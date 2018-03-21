Палестинку отправили за решетку за пощечину военному
В Израиле суд вынес вердикт 16-летней палестинке Ахед Тамими, ударившей военнослужащего.
Инцидент произошел в конце прошлого года. Палестинка дала пощечину офицеру и пнула его в ногу, после чего ее сразу же арестовали. По сообщениям СМИ, поводом для поступка послужило то, что брат девушки был тяжело ранен в столкновении с израильскими солдатами.
Тамими пошла на сделку со следствием и признала себя виновной. В связи с этим суд приговорил ее к восьми месяцам тюрьмы. Учитывая время, проведенное девушкой под арестом, срок заключения истекает уже в августе, а в мае она уже сможет ходатайствовать о досрочном освобождении.
Кроме того, ей назначен условный срок и штраф в пять тысяч шекеле (около полутора тысяч долларов), передает РИА «Новости».
Следующая новость Президент Перу уходит в отставку из-за скандала
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии