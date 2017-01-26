Палестина все-таки получила выделенные Обамой 221 миллион долларов

Палестинская автономия успела получить многомиллионный транш из США, о котором бывший президент Барак Обама сообщил в последние часы своего пребывания на посту. Такое заявление сделал советник президента Палестины Хусам Зомлот.

- Последнюю сумму, которую назначила администрация Обамы, мы уже получили. Они уже перевели эти деньги, — сказал РИА «Новости» Зомлот, занимающий пост советника по стратегическим вопросам президента Махмуда Аббаса.

На просьбу уточнить, идет ли речь о 221 миллионе долларов, он ответил утвердительно и добавил, что решение о выделении средств было принято в Вашингтоне «несколько недель назад».

Собеседник агентства выразил надежду на то, что Соединенные Штаты останутся одним из крупнейших доноров палестинской экономики.

- Мы надеемся, что администрация Трампа продолжит политику, которая была в этом отношении у их предшественников, — сказал он.

Зомлот не стал комментировать развернувшуюся в США дискуссию по поводу целесообразности продолжения помощи палестинцам, которая составляет порядка полумиллиарда долларов в год.

Ранее израильский новостной сайт The Times of Israel сообщил со ссылкой на высокопоставленный палестинский источник, что администрация Дональда Трампа заморозила утвержденный Обамой денежный перевод.

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