Палестина отозвала посла из США

Палестина отозвала своего посла из Вашингтона в ответ на перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Ранее аналогичное решение приняли власти Турции.

Кроме того, турецкий лидер Реджеп Эрдоган назвал действия Израиля геноцидом по отношению к гражданам Палестины.

14 мая США официально перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, что вызвало массовые протесты на границе сектора Газа.

В результате столкновения с израильскими военными погиб 61 человек. Власти Палестины и Турции объявили траур по жертвам израильских военных, сообщает «РИА Новости».