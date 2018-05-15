Палестина отозвала посла из США
Палестина отозвала своего посла из Вашингтона в ответ на перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.
Ранее аналогичное решение приняли власти Турции.
Кроме того, турецкий лидер Реджеп Эрдоган назвал действия Израиля геноцидом по отношению к гражданам Палестины.
14 мая США официально перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, что вызвало массовые протесты на границе сектора Газа.
В результате столкновения с израильскими военными погиб 61 человек. Власти Палестины и Турции объявили траур по жертвам израильских военных, сообщает «РИА Новости».
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