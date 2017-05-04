Палеонтологи обнаружили первого пернатого динозавра

В Китае, в провинции Ляонин, ученые нашли новый вид динозавра с перьями современных птиц. Необычное животное получило название Jianianhualong tengi. Находку сделали китайские и канадские эксперты.

Они узнали, что этот ископаемый ящер жил около 125 миллионов лет назад. Динозавр неестественен тем, что у него идентифицировали ассиметричные перья, которые присущи для современных птиц. Как выяснили исследователи, Jianianhualong tengi принадлежит к семейству троодонтидов – это небольшие пернатые динозавры и «дальние родственники» птиц, - сообщают «РИА Новости».

Длина ящера – около 1 метра, вес – 2,4 килограмма. Длинные перья размещались на задних конечностях и хвосте динозавра. Ученые сказали, что пока не узнали, мог ли Jianianhualong tengi летать при помощи своих ассиметричных перьев, так как бывают как у летающих, так и не летающих птиц.

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