Палеонтологи обнаружили ископаемого Дарта Вейдера

Новый вид мечехвоста, обнаруженный палеонтологами из Музея естественной истории и науки в Нью-Мексико и Денверского университета в Колорадо, получил название Vaderlimulus tricki за его схожесть с персонажем саги режиссера Джорджа Лукаса «Звездные войны» - Дартом Вейдером.

Уточняется, что ископаемое животное, обитавшее на Земле 245 миллионов лет назад, было обнаружено в Северной Америке в породах, формирование которых завершилось в триасовом периоде (251-199 миллионов лет назад).

Все мечехвосты, обнаруженные ранее, датировались только меловым периодом (145-66 миллионов лет назад).

Длина найденного ископаемого мечехвоста равна 10 сантиметрам. Причудливая форма его тела указывает на то, что животное принадлежит вымершему семейству Austrolimulidae, сообщает Fox News.