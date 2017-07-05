Палеонтологи нашли самого первого древнего крокодила

Палеонтологи из Италии и Франции обнаружили на Мадагаскаре останки давнего пресмыкающегося, которое обитало на Земле 165 миллионов лет назад. Рептилия, получившая наименование Razanandrongobe sakalavae, вела охоту на динозавров и могла одолеть даже хищного ящера.

Эксперты определили, что найденный ими вид относится к нотозухиям, которые являются подотрядом крокодиломорфов. Подобные существа водились в период мезозойской эры. Рептилии имели адаптацию к наземному образу жизни, - сообщает «РИА Новости».

Также они были в состоянии стремительно передвигаться. Голова такой особи по размеру была сопоставима со стиральной машиной, а огромные зубы могли измельчать кости жертв. Первые останки этих древних существ исследователи обнаружили еще 11 лет назад. В дальнейшем исследователи смогли отнести животное не к плотоядным динозаврам, а к отдельному от них виду.

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