Палата лордов задержала принятие закона по Brexit

Верхняя палата британского парламента одобрила поправку в законопроект о выходе страны из состава Евросоюза и тем самым задержала его принятие.

Согласно поправке, в течение трех месяцев с момента запуска процедуры Brexit правительству Великобритании надлежит представить свои предложения по защите прав трех миллионов граждан ЕС и их семей, которые находятся на территории страны. Они должны пользоваться теми же правами после Brexit, что и до него.

Принятие поправки означает возврат законопроекта в нижнюю палату парламента. Депутаты должны повторно рассмотреть его и принять в новой редакции. Только после этого документ будет направлен на подпись королеве, передает ТАСС. Предполагается, что повторное рассмотрение может занять около недели.

Глава британского правительства Тереза Мэй, в свою очередь, полагает, что процедура выхода из ЕС все же будет запущена в конце марта.