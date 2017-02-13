В Пакистане суд запретил празднование Дня всех влюбленных
Высший суд Исламабада своим постановлением запретил праздновать на территории Пакистана День всех влюбленных.
Постановление было принято на основе петиции, поданной одним из граждан страны, в которой отмечалось, что указанный праздник не соответствует мусульманским традициям. В связи с этим автор документа попросил запретить не только празднование Дня святого Валентина, но упоминание его в СМИ и соцсетях.
Высший суд поручил министерство информации Пакистана и управлению по надзору за электронными СМИ проконтролировать соблюдение постановления, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зарубежные СМИ.
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