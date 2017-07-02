В Пакистане во время прямого эфира умерла журналистка
В Пакистане в прямом эфире внезапно умерла журналистка, ведущая репортаж с праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).
Телеведущая вела прямую трансляцию с мероприятия, посвященного окончанию поста в Рамадан, сообщает агентство Ura.ru. Девушка начала очень живо, но в ходе рассказа ее голос изменился, на лице появился испуг, затем она опустила голову и вовсе упала.
Окружающие бросились на помощь журналистке, однако, как выяснилось позже, девушку спасти не удалось.
24 августа 2015 года ведущий спортивного мероприятия в Марокко скончался на баскетбольной площадке во время проведения церемонии награждения. Причиной смерти стала остановка сердца.
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