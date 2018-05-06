В Пакистане совершено покушение на главу МВД

Министр внутренних дел Пакистана Ахсан Икбал получил пулевое ранение в правое плечо на митинге в городе Наровал.

Отмечается, что неизвестный выстрелил в министра, когда тот сел в автомобиль, чтобы покинуть мероприятие. В настоящее время стрелявший задержан, передает РБК.

«Стрелок был задержан и допрашивается полицией. Ахсан Икбал находится на лечении в районном госпитале Наровала», - сообщили в правительстве Пунджаба (провинция, где расположен город).

Подозрваемый – 20-22-летний житель Наровала – стрелял в Икбала с 20 метров.

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