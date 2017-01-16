В Пакистане совершено покушение на члена королевской семьи Катара

Автоколонна одного из членов королевской семьи Катара подвергся вооруженному нападению со стороны местных жителей на юго-западе Пакистана.

Сам родственник эмира Катара, чье имя держится в секрете, не пострадал, но в перестрелке получили ранения как минимум три представителя его личной охраны, - сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

В полиции Пакистана заявили, что инцидент произошел из-за того, что местным жителям не позволили встретиться с высокопоставленным гостем, чтобы попросить денег на строительство новой мечети.

Отмечается также, что член королевской семьи прибыл в Пакистан на охоту за редкими птицами вихляй. Международный союз охраны природы относит вяхляя к видам, находящимся под угрозой исчезновения. По подсчетам организации, популяция этого вида в мире насчитывает от 50 до 100 тысяч особей.

Вихляй почти полностью исчез с территории стран Персидского залива, поэтому состоятельные жители этих стран регулярно ездят на охоту за этой птицей в Пакистан. Взамен они жертвуют средства на строительство дорог, школ и мечетей.