В Пакистане в результате теракта погибли 13 человек

Жертвами взрыва в пакистанском городе Лахор стали 13 человек. Еще свыше 80 получили ранения.

Инцидент произошел у здания местного законодательного собрания. В тот момент там проходила акция протеста производителей лекарств, в которой участвовали представители фармкомпаний, аптечных сетей и медучреждений.

По данным зарубежных СМИ, в числе жертв теракта высокопоставленные полицейские, сообщает РИА «Новости».

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Ответственность за взрыв взяла на себя радикальная группировка «Джамаат-ур-Ахрар», имеющая отношение к «Талибану».

В связи с произошедшим усилены меры безопасности как в Лахоре, так и столице страны Исламабаде.