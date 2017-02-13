В Пакистане в результате теракта погибли 13 человек
Жертвами взрыва в пакистанском городе Лахор стали 13 человек. Еще свыше 80 получили ранения.
Инцидент произошел у здания местного законодательного собрания. В тот момент там проходила акция протеста производителей лекарств, в которой участвовали представители фармкомпаний, аптечных сетей и медучреждений.
По данным зарубежных СМИ, в числе жертв теракта высокопоставленные полицейские, сообщает РИА «Новости».
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Ответственность за взрыв взяла на себя радикальная группировка «Джамаат-ур-Ахрар», имеющая отношение к «Талибану».
В связи с произошедшим усилены меры безопасности как в Лахоре, так и столице страны Исламабаде.
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